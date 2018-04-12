Порошенко предложит Раде прекратить действие отдельных положений Договора о дружбе с РФ

Президент подчеркнул, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи договора стали «одиозными анахронизмами».

Президент Петр Порошенко заявляет, что анонсирует внесение в Верховную Раду законопроекта о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время выступления на открытии 11-го Киевского форума.

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«Несмотря на все наши усилия, как и усилия международного сообщества, агрессия России против Украины продолжается», - отметил Порошенко.

«В этих условиях следующим шагом будет внесение мной в украинский парламент проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, в которой действие настоящего Договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону», - добавил президент.

Порошенко подчеркнул, что из-за отказа Кремля прекратить агрессию против Украины отдельные статьи договора стали «одиозными анахронизмами».

При этом, по словам президента, для Украины важны договорные положения, в которых стороны «уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ».

Порошенко подчеркнул, что в соответствии с нормами международного права эти положения Договора остаются в силе независимо от предстоящего аннулирования Радой его отдельных положений.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины подготовило различные предложения по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, среди которых предполагается возможное его приостановление частично или полностью, или даже его денонсация. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия нарушала этот договор еще до начала агрессии в 2014 году.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Украина должна определиться относительно дальнейшей судьбы Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией до октября-ноября этого года.

Справка УНИАН. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, который назвали «Большим договором», был подписан президентами двух стран 31 мая 1997 года.

Государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины.