Порошенко: Я хочу не дать кому-то шанс начать третью мировую войну
09:53, 11 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не хочет дать шанс кому-то начать третью мировую войну.
Петр Порошенко / УНИАН
Об этом президент сообщил в своем Твиттер.
96 лет назад закончилась Первая мировая война. Я хочу прекратить войну. Не дать шанс кому-то начать третье всемирное безумие.
- Петр Порошенко (@poroshenko) November 11, 2014
"96 лет назад закончилась Первая мировая война. Я хочу прекратить войну. Не дать шанс кому-то начать третье всемирное безумие", - написал Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, боевики ведут огонь по позициям украинских подразделений и населенным пунктам на территории, под контролем сил АТО. Ночью произошло 13 обстрелов.
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