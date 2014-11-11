Порошенко: Я хочу не дать кому-то шанс начать третью мировую войну

09:53, 11 ноября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не хочет дать шанс кому-то начать третью мировую войну.

Петро Порошенко / УНІАН

Об этом президент сообщил в своем Твиттер.

"96 лет назад закончилась Первая мировая война. Я хочу прекратить войну. Не дать шанс кому-то начать третье всемирное безумие", - написал Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, боевики ведут огонь по позициям украинских подразделений и населенным пунктам на территории, под контролем сил АТО. Ночью произошло 13 обстрелов.

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