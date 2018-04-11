Саммит Украина-Евросоюз может пройти в Брюсселе - СМИ
11:13, 11 апреля 2018Политика
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По данным СМИ, эта встреча может быть назначена на середину июля.
Саммит Украина-ЕС может пройти в Брюсселе \ фото УНИАН
Следующий саммит Украина-ЕС может пройти в середине июля в столице Бельгии Брюсселе.
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Об этом в "Tвиттере" сообщил корреспондент радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в середине июля в Брюсселе", - написал он.
Предыдущий саммит Украина-ЕС проходил в июле 2017 года в Киеве.
Как сообщал УНИАН, в марте президент Петр Порошенко заявил, что на ближайшем саммите Украина-ЕС будет обсуждаться вопрос присоединения Украины к Энергетическому союзу ЕС.
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