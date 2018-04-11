Саммит Украина-Евросоюз может пройти в Брюсселе - СМИ

11:13, 11 апреля 2018
Политика
50
фото УНИАН

Читайте такжеУкраину впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7

Об этом в "Tвиттере" сообщил корреспондент радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Вполне вероятно, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в середине июля в Брюсселе", - написал он.

Предыдущий саммит Украина-ЕС проходил в июле 2017 года в Киеве.

Как сообщал УНИАН, в марте президент Петр Порошенко заявил, что на ближайшем саммите Украина-ЕС будет обсуждаться вопрос присоединения Украины к Энергетическому союзу ЕС. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #саммит Украина-ЕС