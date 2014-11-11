Люстрационная проверка коснется главы СБУ - Министр юстиции

08:36, 11 ноября 2014
Политика
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Специальная комиссия рассмотрит соответствие кандидатуры Валентина Наливайченко как главы СБУ в рамках закона о люстрации.

Петренко попередив, що голову СБУ теж перевірятимуть / УНІАН

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, которого цитирует Еспресо.TV.

"Это будет предметом люстрационной проверки, когда соответствующая комиссия проведет проверку тех документов, которые будут поданы главой СБУ", - заявил Петренко.

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Как сообщалось, советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский не исключил, что люстрация в СБУ может коснуться его и председателя службы безопасности Валентина Наливайченко.

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