Люстрационная проверка коснется главы СБУ - Министр юстиции
08:36, 11 ноября 2014Политика
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Специальная комиссия рассмотрит соответствие кандидатуры Валентина Наливайченко как главы СБУ в рамках закона о люстрации.
Петренко предупредил, что главу СБУ тоже будут проверять / УНИАН
Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, которого цитирует Еспресо.TV.
"Это будет предметом люстрационной проверки, когда соответствующая комиссия проведет проверку тех документов, которые будут поданы главой СБУ", - заявил Петренко.
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Как сообщалось, советник председателя Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский не исключил, что люстрация в СБУ может коснуться его и председателя службы безопасности Валентина Наливайченко.
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