Глава МИД Турции прибыл с визитом в Украину (фото)
11:45, 10 ноября 2014Политика
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Киев с рабочим визитом.
Павел Климкин встречает своего турецкого коллегу / фото Твиттер @MFA_Ukraine
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.
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Во время визита турецкий министр примет участие в III заседании Группы стратегического планирования Украины и Турции.
Во время общения с журналистами Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция всячески поддерживает целостность Украины, и считает псевдовыборы, устроенные боевиками, посягательством на конституционный строй страны.
.@MevlutCavusoglu: Туреччина всіляко підтримує територ цілісність України, не визнає незакон анексію Росією #Крим'у pic.twitter.com/yXuU9IHTy7
— MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) November 10, 2014
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