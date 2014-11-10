Глава МИД Турции прибыл с визитом ​в Украину (фото)

11:45, 10 ноября 2014
Политика
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Киев с рабочим визитом.

Павел Климкин встречает своего турецкого коллегу / фото Твиттер @MFA_Ukraine

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

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Во время визита турецкий министр примет участие в III заседании Группы стратегического планирования Украины и Турции.

Во время общения с журналистами Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция всячески поддерживает целостность Украины, и считает псевдовыборы, устроенные боевиками, посягательством на конституционный строй страны.

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