Турецкие суда в Крым не заходят - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам чрезвычайный и полномочный посолТурции в Украине Йонет Джан Тезель.

В частности, комментируя появившиеся сообщения о том, что воздушные и морские суда Турции нарушают режим движения на временно оккупированной территории АР Крым и заходят в территориальные воды полуострова и пересекают его воздушное пространство, посол заверил: «Турция будет действовать в рамках международных законов и не поддержит никаких действий в нарушение территориальной целостности Украины».

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«Я видел в прессе эти сообщения о турецких судах, но знаю, что они потом направлялись в Одессу или в Россию. Были случаи, когда сменялся собственник судна: сначала оно было турецким, а затем у него появился украинский или российский собственник. Такие случаи были, но турецкие суда в Крым не заходят", - сказал посол.

Он подчеркнул, что позиция Турции однозначна: Крым является украинской территорией.

«Мы неоднократно заявляли об этом на международных платформах", - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что Турция имеет длительные и плодотворные связи с крымско-татарским народом и внимательно следит за судьбой крымских татар.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России. 17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики. 18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

В недавно опубликованном докладе ООН по ситуации о соблюдении прав человека в Украине указывается на то, что в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с соблюдением прав человека. Особое давление оказывается на представителей крымско-татарского народа. Управление по правам человека ООН рекомендовало оккупационной крымской власти и власти России прекратить осуществлять давление и запугивание крымских татар, гарантировать основные права всем жителям полуострова.