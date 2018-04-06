"Боятся согрешить": сеть возмутил пустой зал Рады в Страстную пятницу (видео)

На своих рабочих местах находится лишь несколько десятков народных депутатов, судя по видео.

Пользователей сети возмутило видео, на котором видно пустой зал Верховной Рады Украины в Страстную пятницу.

Соответствующую запись на своей странице в Facebook опубликовал народный депутат Борислав Береза.

"Страстная пятница в ВР. 11:30. И нельзя сказать, что у нас сегодня аншлаг и страсти...", - говорится в его подписи к видео.

"Шашлык, видимо, все маринуют", "Когда же эта "прогульня" закончится", "Дармоеды!", "Боятся согрешить", "Страсть, как хочется отдохнуть", - пишут пользователи в комментариях.

Читайте такжеВеликая Пятница: день страданий и смерти Иисуса Христа

Как сообщал УНИАН, 6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу. В этот день христиане мира вспоминают о смерти Христа, а также страдания, которые ему пришлось перенести, чтобы спасти человечество.

Великая пятница - день строгого поста в христианстве. Верующие полностью отказываются от пищи до момента вынесения в храм плащаницы, а с этого момента разрешается только вода и хлеб.

Считается, что нельзя работать на земле и по дому. Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет.