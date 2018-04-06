Страстная пятница: что можно и нельзя делать в этот день

Великая пятница - день строгого поста в христианстве. Христиане мира вспоминают о смерти Христа, а также страдания, которые ему пришлось перенести, чтобы спасти человечество.

6 апреля христиане восточного обряда вспоминают Великую, или Страстную пятницу.

В этот день христиане мира вспоминают о смерти Христа, а также страдания, которые ему пришлось перенести, чтобы спасти человечество.

Великая пятница - день строгого поста в христианстве. Верующие полностью отказываются от пищи до момента вынесения в храм плащаницы, а с этого момента разрешается только вода и хлеб.

Считается, что нельзя работать на земле и по дому. Шумные застолья исключены. Если на Страстную пятницу выпал день рождения или другой семейный праздник, празднование лучше перенести на другой день.

В Страстную пятницу не принято петь, гулять и веселиться – считается, что человек, веселившийся в Великую пятницу, весь год проплачет.

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Считается, что в Страстную пятницу не следует прикасаться к острым и режущим предметам. Рекомендуется ничего не резать. Также принято считать, что в этот день не следует делать стрижку, покраску волос и другие косметические процедуры.

Как сообщалось, уже через несколько дней православные христиане будут праздновать Пасху.