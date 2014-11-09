За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, еще 13 получили ранения
13:19, 09 ноября 2014Общество
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Спикер СНБО сообщил последние данные о потерях украинской армии за минувшие сутки.
REUTERS
В течение суток в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 13 получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки мы потеряли 3 украинских военных, еще 13 получили ранения", - сказал Лысенко.
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