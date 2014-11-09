За сутки в зоне АТО погибли 3 украинских военных, еще 13 получили ранения

В течение суток в зоне АТО погибли 3 украинских военнослужащих, 13 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики обстреляли военных из "Градов", ранены четверо бойцов - ОК "Север"

"За минувшие сутки мы потеряли 3 украинских военных, еще 13 получили ранения", - сказал Лысенко.