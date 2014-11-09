Апелляционный суд назначил рассмотрение дела Пукача на 24 ноября

Апелляционный суд Киева назначил на 24 ноября рассмотрение жалобы на приговор бывшего начальника Департамента разведки и наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгазде Валентина Теличенко. Читайте такжеСуд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на приговор Пукачу По ее словам, начало судебного заседания в новом составе коллегии судей назначено на 14.00.

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