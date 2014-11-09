Апелляционный суд назначил рассмотрение дела Пукача на 24 ноября
16:55, 09 ноября 2014Политика
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Апелляционный суд Киева назначил на 24 ноября рассмотрение жалобы на приговор бывшего начальника Департамента разведки и наблюдения Министерства внутренних дел Украины Алексея Пукача, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.
Алексей Пукач / УНИАН
Об этом УНИАН сообщила адвокат Мирославы Гонгазде Валентина Теличенко.
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По ее словам, начало судебного заседания в новом составе коллегии судей назначено на 14.00.
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