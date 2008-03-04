Представитель НАТО почти не оставил Украине надежд на ПДЧ

Специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Средней Азии Роберт Симмонс сомневается, что на Бухарестском саммите НАТО в апреле Украина и Грузия присоединятся к Плану действий по получению членства в Альянсе.

Об этом он сказал в интервью "Эху Москвы".

"Ситуация с Украиной такая, что президент, премьер-министр и спикер парламента просили о принятии такого плана, но однако я предполагаю, что возможно этого не произойдет, в частности в связи с общественным мнением", - сказал Симмонс.

"Но это не мне решать. Это решать будут члены НАТО. Но в любом случае речь идет не о вступлении в НАТО, а всего лишь о работе и возможном предложении плана по подготовке к членству", - добавил он.

Симмонс еще раз подчеркнул, что решение о предоставлении или непредоставлении ПДЧ Украине и Грузии будут принимать страны-члены НАТО, но высказал сомнение в том, что "существуют условия для такого консенсуса".

"Мы признаем желание правительств соответствующих стран, мы хотим продвигаться в процессе сотрудничества, интенсификации, расширения диалога. Если вы спрашиваете мое личное мнение, я искренне говорю, что мне кажется, маловероятным, что они такой план в Бухаресте получат", - сказал он.

Украинская правда