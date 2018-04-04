"Борьба с коррупцией не остановилась": Сытник заявил о нормальной штатной работе детективов и прокуроров НАБУ

В то же время, директор НАБУ заметил, что они не могут "замалчивать факты об определенных противоправных действиях кого-либо".

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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник уверяет, что сейчас происходит нормальная штатная работа детективов и прокуроров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в сессионном зале парламента, отвечая на вопросы депутатов о том, как он оценивает потери, нанесенные следствию зафиксированными действиями руководителя САП, и видит ли угрозу для уже начатых дел из-за увольнения руководителя САП.

"Что касается работы Антикоррупционного бюро и работы САП. Я еще раз хочу повторить, что на сегодняшний день идет штатная, нормальная работа детективов и прокуроров. Ничего страшного не произошло", - подчеркнул Сытник.

Он добавил, что "борьба с коррупцией не остановилась".

В то же время, директор НАБУ заметил, что они не могут "замалчивать факты об определенных противоправных действиях кого-либо".

"Даже если это работник Антикоррупционного бюро. Мы должны быть равны в отношении к кому-либо: будь то народный депутат, или антикоррупционный прокурор, или детектив Антикоррупционного бюро, или работник Генеральной прокуратуры", - сказал Сытник.

Он добавил, что единственной гарантией сохранения независимости этих органов является исключительно соблюдение законов Украины.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающий.

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27 марта генпрокурор Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

30 марта Луценко заявил, что обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП. Как сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков составлены по фактам, выявленным в ходе уголовного производства, которое расследуется НАБУ совместно с ГПУ.

Руководитель САП сообщил, что отказался предоставить образцы голоса сотрудникам Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Холодницкий отметил, что производство против него зарегистрировано по статье УК о разглашении данных досудебного расследования и принуждении свидетелей к даче показаний.

Сегодня, 4 апреля, на своем официальном Youtube-канале НАБУ опубликовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий в рабочем кабинете Холодницкого, а именно - данные, подученные при помощи прослушивающего устройства.