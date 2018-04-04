Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от правящей коалиции

В то же время глава МВД отмечает, что никакой «войны» с президентом у него нет.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не считает, что Петр Порошенко сегодня может позиционировать себя в качестве единого кандидата от правящей коалиции.

Такое заявление министр сделал в интервью «ЛІГА.net», отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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«Я вздрагиваю, когда слышу о едином кандидате. Я считаю, что Порошенко может быть одним из реальных кандидатов в президенты – наряду с другими. И пусть каждый гражданин сам себе выбирает, кого он считает достойным», - указал Аваков.

Он также высказался за расширение полномочий парламента.

«Я, например, считаю, что очень правильно будет сделать парламентскую республику. Это бы остудило многие головы, которые борются за власть в стране. Устранило бы дуализм власти. Уменьшило количество группировок, которые борются друг с другом. Ведь у нас как в последние годы? Президент всегда борется с премьером. Премьер всегда борется с президентом. Это создает дисбаланс и конфликтные ситуации», - отметил министр.

В то же время, Аваков заявил, что никакой «войны» с президентом у него нет, но он часто отстаивает свою позицию по принципиальным для него вопросам.

«Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, «слить» должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится», - заявил он.

В октябре прошлого года СМИ сообщали, что Порошенко и Аваков поссорились из-за того, что митингующим удалось установить палатки под парламентом. По данным источников в окружении обоих политиков, 17 октября Порошенко собрал в Администрации президента руководство полиции и министра внутренних дел.

Президент якобы был раздражен установкой палаток под ВР. Порошенко обвинил Авакова, что тот позволил появиться палаточному городку, но у главы МВД были свои аргументы: выбирая между дракой на улице и "полупустыми палатками", он выбрал последнее.

В дальнейшем Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицал наличие конфликта с Порошенко.