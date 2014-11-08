За минувшие сутки погиб один военный, еще 15 были ранены

За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий погиб, еще 15 были ранены.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО.

По информации пресс-центра, обстановка в зоне АТО сложная. Накануне вечером и ночью боевики обстреляли украинские подразделения. Наиболее напряженно было в районе Дебальцево, Никишино и Чернухино. Боевики вели огонь из артиллерии, минометов и стрелкового оружия.

Кроме того, под минометные обстрелы попали украинские подразделения, которые дислоцируются вблизи Гранитного и Крымского. Метким ответным огнем огневые позиции боевиков подавлены, бандиты понесли потери в живой силе и вооружении.

Читайте такжеБоевики подтягивают технику к ТрехизбенкиПо уточненным данным, за прошедшие сутки Украина потеряла одного военнослужащего. Вчера днем воин-десантник погиб от пули снайпера, защищая Донецкий аэропорт. Еще 15 военнослужащих получили ранение разной степени тяжести во время выполнения заданий в разных районах АТО. Все раненые направлены в медицинские учреждения.