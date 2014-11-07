СБУ задержала предателя, проведшего террористов в Донецкий аэропорт

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, злоумышленник задержан и ему объявлено подозрение.

Напомним, сегодня пресс-центр СБУ сообщил, что сотрудник Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области в мае, используя собственную магнитную карточку, обеспечил проникновение террористов в административное здание Донецкого аэропорта.

СБУ обнародовала видеозапись с камер видеонаблюдения, установленных в международном аэропорту г. Донецка.

Читайте такжеФото "апокалипсиса": опубликованы снимки донецкого аэропорта с высоты птичьего полета«На видеоматериалах зафиксирован сотрудник УСБ Украины в Донецкой области, который в мае этого года, используя собственную магнитную карточку, обеспечил беспрепятственное проникновение в здание аэропорта членов террористической организации «ДНР», в том числе главаря батальона «Восток» А.Ходаковского и так называемого министра «ДНР» А.Бородая»,- отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 мая на территорию Донецкого аэропорта ворвались вооруженные боевики «Донецкой народной республики» с требованием вывести украинских военных из территории аэропорта.

27 мая украинские силовики взяли под контроль аэропорт в Донецке. С того дня боевики не прекращают обстрелы аэропорта.