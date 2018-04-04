Сегодня в 12.30 Рада планирует заслушать Холодницкого и Сытника

10:37, 04 апреля 2018
Политика
334
В парламенте ждут глав САП и НАБУ / фото УНИАН

Читайте такжеКомитет Рады поддержал отставку Супрун

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также о защите жилищных прав студентов.

Также предусматривается ратификация ряда соглашений, в частности, Польшей и Румынией о сотрудничестве в сфере обороны.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Представление на увольнение Холодницького
Теги: #Верховная Рада#Назар Холодницкий#Артем Сытник