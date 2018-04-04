Сегодня в 12.30 Рада планирует заслушать Холодницкого и Сытника

Также предполагается рассмотрение ряда законопроектов относительно оформления документов и защиты жилищных прав студентов.

Сегодня в 12.30 Верховная Рада Украины планирует заслушать заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

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Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также о защите жилищных прав студентов.

Также предусматривается ратификация ряда соглашений, в частности, Польшей и Румынией о сотрудничестве в сфере обороны.