Сегодня в 12.30 Рада планирует заслушать Холодницкого и Сытника
10:37, 04 апреля 2018Политика
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Также предполагается рассмотрение ряда законопроектов относительно оформления документов и защиты жилищных прав студентов.
В парламенте ждут глав САП и НАБУ / фото УНИАН
Сегодня в 12.30 Верховная Рада Украины планирует заслушать заместителя генерального прокурора Украины - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
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Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, предусматривается рассмотрение законопроектов, которыми вносятся изменения в действующее законодательство относительно особенностей оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, а также о защите жилищных прав студентов.
Также предусматривается ратификация ряда соглашений, в частности, Польшей и Румынией о сотрудничестве в сфере обороны.
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