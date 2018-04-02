У Порошенко призвали Раду ускорить рассмотрение изменений в закон о гражданстве

Законопроектом дается дополнительный контроль Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

Представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Луценко подчеркивает необходимость ускорить рассмотрение законопроекта, которым вносятся изменения в закон о гражданстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Президентом Украины внесен уже обновленный законопроект относительно изменений в закон о гражданстве Украины. Он доработан. В нем комплексно доработаны моменты, связанные с национальной безопасностью ... приобретением или неприобретением гражданства лицами, которые хотят приобрести, или освобождением граждан Украины от гражданства Украины», - сказала Луценко.

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По ее словам, законопроектом, в частности, предоставляются дополнительные рычаги соответствующим органам, начиная с Миграционной службы, а также дополнительный контроль Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

Обращаясь к председателю ВР Андрею Парубию, Луценко отметила: «Очень хотелось бы его включить в повестку дня и ускорить его рассмотрение, ведь это часть национальной безопасности Украины».

Кроме того, Луценко подчеркнула, что президент просит ускорить рассмотрение в комитете и вынесение на голосование в первом чтении законопроекта о валюте (№8152), которым предусматривается совершенствование валютного законодательства.

Также представитель президента в ВР подчеркнула необходимость ускорить рассмотрение вопроса о совершенствовании системы дипломатической службы (№7322).

Депутат также отметила необходимость ускорения рассмотрения в профильном комитете законопроекта об изменениях в Уголовный кодекс относительно ответственности за незаконное пересечение государственной границы (№7017).

Представитель президента также напомнила, что нужно рассмотреть вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии. «Очень хотелось бы понимать, завершилась ли спецпроверка предложенных главой государства 15 кандидатов. И если она завершилась, безотлагательно внести их на рассмотрение парламента для того, чтобы общество и международное сообщество увидели, что Центральная избирательная комиссия будет работать в обновленном составе», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 19 марта представитель президента в парламенте, заместитель председателя фракции «БПП» Ирина Луценко заявила, что президент Петр Порошенко зарегистрировал в ВР проект изменений в закон о гражданстве.

По ее словам, в зарегистрированном законопроекте речь идет о дополнительных основаниях для получения гражданства, дополнительных основаниях, по которым лицо не может получить гражданство - по территориальному происхождению, за совершение преступления и осуждение к лишению свободы в Украине.

Кроме того, в законопроекте говорится и о полномочиях государственных органов, участвующих в решении вопроса о предоставлении гражданства Украины, - в части проверки оснований приобретения гражданства, согласования или оформления документов лицу, которое должно стать гражданином Украины.