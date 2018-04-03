"Профашистский переворот и российский Крым": посол Украины возмущен заявлениями болгарского политика

Посол призвал болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя провластной парламентской фракции.

Посол Украины в Болгарии возмущен антиукраинским заявлением председателя партии "Атака" и провластной парламентской фракции "Объединенные патриоты" о "профашистском перевороте" в Украине и "российской принадлежности" Крыма.

Об этом говорится в заявлении Николая Балтажи, опубликованном на сайте посольства Украины в Болгарии, передает "Европейская правда".

"Глубоко возмущен манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением лидера партии "Атака" в Болгарском национальном радио и Болгарскому национальному телевидению по "профашистскому перевороту" в Украине, "исконной" российской принадлежности Крыма и признании незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму", - отмечает дипломат.

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Посол призвал болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя провластной парламентской фракции.

По его словам, эти заявления свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины и дискредитируют официальную позицию государства, и Болгарское председательство в Совете ЕС.

Как известно, Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.