Болгария не будут высылать российских дипломатов и вернет своего посла в РФ

В Болгарии назвали причину, почему не будут высылать российских дипломатов из страны.

Болгария отказалась высылать российских дипломатов из страны из-за отравления в Британии бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Такое решение приняли на заседании Совета безопасности при болгарском правительстве. На заседании было сказано, что Болгария "солидарна с Великобританией, но не будет высылать из страны российских дипломатов".

Также было принято решение вернуть в Россию посла Болгарии.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что Болгария не будет высылать российских дипломатов, потому что София должна поддерживать канал связи с Москвой. Об этом сообщает Тиждень.uа со ссылкой на Reuters.

По его словам, Болгария выразила солидарность с союзниками по Евросоюзу и НАТО, отозвав своего посла из Москвы для консультаций, однако для дальнейших действий "необходимы дополнительные доказательства".

Читайте такжеДрузья России в Евросоюзе отказались высылать российских дипломатов (список стран)

"Будучи во главе Европейского совета, мы должны поддерживать канал связи, как это было сделано во времена чрезмерной напряженности в нашем регионе с Турцией. Мы должны сделать то же самое с Россией", - отметил он.

Кроме того, премьер-министр Болгарии отметил, что болгарский посол вернется в РФ после Пасхи 8 апреля.

"На этом этапе мы не считаем, что должны выслать российских дипломатов и чиновников", - добавил Борисов.

Напомним, в понедельник, 26 марта, западные страны заявили о выдворении российских дипломатов. Выдворение дипломатов стало ответом на попытку отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании, по которым, как считает британское следствие, стоит Москва. Первой о выдворении российских дипломатов объявила, собственно, Великобритания (23 дипломаты), потом к ней присоединились 15 стран ЕС, США, Канада, Норвегия и Украина. Австрия, Словения и Болгария подобных мер не предприняли.