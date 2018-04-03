В Кремле "не слышали ничего" о саммите без России по миротворцам на Донбассе
10:59, 03 апреля 2018Политика
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Ранее СМИ сообщали, что в мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН.
Красная площадь в Москве, иллюстрация / REUTERS
В Кремле не слышали об инициативе провести саммит лидеров Франции, Германии и Украины о ситуации на Украине.
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"Я об этом не слышал ничего, только видел сообщения", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя соответствующие сообщения СМИ, передает ТАСС.
Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что в мае в Ахене, городе на западе Германии, может состояться саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН.
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Новость в сюжете: Разговоры о размещении миротворцев ООН на Донбассе