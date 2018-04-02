"Оппоблоковец" Бакулин объявлен в розыск

Согласно опубликованной на сайте МВД информации, депутат считается пропавшим с 19 марта.

Народный депутат от «Оппозиционного блока» Евгений Бакулин объявлен в розыск.

Соответствующая информация размещена на странице «Лица, которые скрываются от органов власти» на сайте Министерства внутренних дел.

Согласно опубликованной информации, депутат, 1956 года рождения, считается исчезнувшим с 19 марта.

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Как сообщал УНИАН, досудебным расследованием установлено, что Бакулин в период с марта 2010 года, вероятно, участвовал в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, в частности, в совершении преступлений против собственности.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Бакулин «спланировал и организовал совершение ряда особо тяжких и связанных с ними преступлений, а именно: незаконное завладение средствами ПАО «Нафтогаз Украины» в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, законченное покушение на завладение денежными средствами этого публичного акционерного общества на сумму 5 млрд 100 млн 36 тыс. 180 грн».

Другое дело, отметил генпрокурор, касается завладения средствами государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» в сумме 404 млн 374 тыс. 966 долларов при закупке по завышенной стоимости вышек для добычи нефти и газа на шельфе Черного моря. Следствием установлено, что в 2011 году во время проведения закупок самоподъемных плавучих буровых установок менеджерами «Черноморнефтегаза» и «Нафтогаза» были допущены грубые нарушения тендерных процедур. «Черноморнефтегаз» приобрел две буровые платформы за 400 и 398 млн долл., тогда как их рыночная стоимость, по данным ГПУ, составляла 210 и 179 млн долл. Закуплены буровые называют «вышками Бойко» в честь тогдашнего министра энергетики и угольной промышленности.

15 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Бакулина.

ГПУ вызвала депутата на допрос на 5 апреля.