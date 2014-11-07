В Донецке похоронили погибших при обстреле школы подростков

Отпевание проходило в церкви св. Владимира, сообщает Сегодня.

Директор школы №63 Людмила Дмитрук рассказала, что в 5 ноября в районе было тихо, поэтому подростки вышли поиграть в футбол.

"Данил был очень оптимистичным и веселым парнем. Семья была не из богатых, но ребенок всегда был радостным, в школу приходил с улыбкой. Мама часто работала и не всегда могла приходить на родительские собрания. Тогда Данила говорил: скажите мне, а я маме передам", – рассказала бывший классный руководитель Наталья Александровна.

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"Он встречался с девочкой из 11 класса этой же школы. Всегда приходил за ней с шоколадкой. Это была очень трогательная любовь, и мы за них очень радовались", – говорят друзья.

Напомним, 5 ноября в стадион донецкой школы №63 попал снаряд, вследствие чегопогибли два человека, еще трое (по другим данным - четверо) были ранены.

В СНБО считают, что траектория полета снаряда свидетельствует о том, что стреляли из контролируемой боевиками Макеевки. Также в Совете указали на чрезвычайную оперативность прибытия на место российских журналистов, которые, вероятно, знали о готовящемся обстреле.

СБУ возбудила по факту убийства уголовное дело.