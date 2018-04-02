Руководитель САП Холодницкий до сих пор не знает, о чем идет речь в жалобе Луценко

Он отметил, что за должность не держится и решение о дальнейшем пребывании в этой должности примет после окончания всех этих процедур.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий до сих пор не знает, о чем идет речь в жалобе на него генпрокурора Юрия Луценко.

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Об этом он сказал в интервью "Украинской правде" . "По закону у них (КДКП – ред.) есть два месяца на рассмотрение ходатайства. Я буду доказывать каждую позицию. Дайте сначала почитаю жалобы, что там написали. Послушаем, что есть на дисках", - сказал он.

"На сколько я знаю, что там будут ставить вопрос об отстранении меня на время производства. Ну пусть отстраняют... Я за должность не держусь и приму решение о дальнейшем пребывании (на должности – ред.) после окончания всех этих процедур", - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров уже поступили дисциплинарные жалобы от НАБУ и ГПУ относительно руководителя САП Назара Холодницького. В КДКП заявили, что у них есть два месяца на рассмотрение дисциплинарных жалоб.

30 марта генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности руководителя САП.

В марте выяснилось, что в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

Сообщалось, что дело в отношении Холодницкого ведет Генпрокуратура с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласное прослушивание в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничество его ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Руководитель департамента по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Гуцуляк заявил, что ведомство уже полгода расследует уголовное дело, в котором фигурирует руководитель САП Назар Холодницкий.

Холодницкий сказал, что ему предлагали работать против НАБУ и заверил, что ответит на каждое слово в обвинении.