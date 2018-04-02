"Выходят на Майдан и трясут власть": российский политолог объяснила отличие украинцев от россиян

15:39, 02 апреля 2018
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в "Главреде".

"Мне кажется, президент Кучма прекрасно ответил на ваш вопрос в своей книге. Если коротко: украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают. Украинцы подтвердили существование гражданского общества. Россияне еще его строят. Украинцы выходят на Майдан и трясут власть. Россияне еще опасаются это делать", — подчеркнула Шевцова.

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Теги: #украинцы#россияне