"Выходят на Майдан и трясут власть": российский политолог объяснила отличие украинцев от россиян

По оценке эксперта, украинцы "уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают".

Главное отличие Украины от России сформулировал экс-президент Леонид Кучма в своей книге ("Украине – не Россия", – ред.). Читайте такжеБольше никаких "побед": российский политолог объяснил, почему Путин "не полезет" на Киев или Мариуполь Об этом заявила российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова во время чата в "Главреде". "Мне кажется, президент Кучма прекрасно ответил на ваш вопрос в своей книге. Если коротко: украинцы уже приобретают свою национальную идентичность, в то время как россияне еще раздумывают. Украинцы подтвердили существование гражданского общества. Россияне еще его строят. Украинцы выходят на Майдан и трясут власть. Россияне еще опасаются это делать", — подчеркнула Шевцова.

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