Пранкер Вольнов: "украинцам хватило побитых студентов", а россияне "утрутся, проглотят и на работу пойдут"

Украинский пранкер, известный в Интернете как Евгений Вольнов, прокомментировал возбуждение против него уголовного дела в РФ.

Украинский пранкер Евгений Вольнов, который сообщил о сотнях погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, посоветовал главе Чечни Рамзану Кадырову найти хорошую пожарную сигнализацию для Кемерово.

На вопрос "Обозревателя", не опасается ли он "кадыровской" охоты, пранкер ответил: "Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?"

Вольнов также прокомментировал открытие в России уголовного дела и подачу его в международный розыск.

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"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет пранкер, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

По его словам, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда в России сожгли почти 100 человек, а они "утрутся, проглотят и на работу пойдут, потому что там кредиты на Ford Focus, и вообще мне некогда".

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил".

"По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы взять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – отметил Вольнов.