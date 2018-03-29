Пранкер Вольнов: "украинцам хватило побитых студентов", а россияне "утрутся, проглотят и на работу пойдут"

14:33, 29 марта 2018
Общество
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ТЦ &quot;Зимняя вишня&quot; в Кемерово во время пожара 25 марта / REUTERS

На вопрос "Обозревателя", не опасается ли он "кадыровской" охоты, пранкер ответил: "Я затроллил целую Россию, чем РФ может меня напугать?"

Вольнов также прокомментировал открытие в России уголовного дела и подачу его в международный розыск.

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"Россия такая страна, в которой они подают в розыск людей по странному принципу. Вспомните, тот же самый Яценюк в Чечне. Поэтому, как и законы РФ, так и это дело, возбужденное СК РФ, я верчу на оси", – заявляет пранкер, добавив, что и дальше будет следить за ситуацией в Кемерово.

По его словам, мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда в России сожгли почти 100 человек, а они "утрутся, проглотят и на работу пойдут, потому что там кредиты на Ford Focus, и вообще мне некогда".

Пранкер сравнил избиение студентов на Майдане в 2013 году и пожар в ТРЦ, назвав россиян "нацией терпил".

"По-моему, украинцам хватило побитых студентов, чтобы выйти за рамки вот этого страха. Почему-то россиянам 80 убитых, сожженных коррупцией людей, недостаточно для того, чтобы взять в свои руки? Мы что, на нацию терпил что ли смотрим? Получается так", – отметил Вольнов.

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Теги: #пожар#пранкер#Кемерово