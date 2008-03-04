Швеция признала независимость Косово
16:52, 04 марта 2008Политика
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Заседание правительства было внеочередным
Сегодня на внеочередном заседании шведское правительство признало Косово суверенным государством, сообщает Газета.ру.
Решение об этом было принято после обсуждения в комитете по внешней политике, в который входят король, спикер и девять членов парламента, сообщили премьер-министр страны Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ и министр иностранных дел Карл БИЛЬДТ.
Независимость Косово уже признали более 20 стран и среди них США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.
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