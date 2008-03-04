Швеция признала независимость Косово

Сегодня на внеочередном заседании шведское правительство признало Косово суверенным государством, сообщает Газета.ру.

Решение об этом было принято после обсуждения в комитете по внешней политике, в который входят король, спикер и девять членов парламента, сообщили премьер-министр страны Фредрик РАЙНФЕЛЬДТ и министр иностранных дел Карл БИЛЬДТ.

Независимость Косово уже признали более 20 стран и среди них США, Великобритания, Франция, Германия и Италия.