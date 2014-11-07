ЦИК обработала 99,95% протоколов

Согласно информации, размещенной на официальном сайте ЦИК, голоса избирателей распределились следующим образом: за "Народный фронт" проголосовали 22,14% избирателей, за партию “Блок Петра Порошенко” - 21,81%, за "Объединение “Самопомич” - 10,97%, за “Оппозиционный блок” - 9,42%, за Радикальную партию - 7,44% и за “Батькивщину” - 5,67%.

Читайте такжеЦИК признала депутатами 12 мажоритарщиков Днепропетровщины, среди которых Ярош и ФилатовНапомним, вчера окружная избирательная комиссия номер 59возобновила работу и начала вводить данные об итогах голосования на внеочередных парламентских выборах в информационно-аналитическую систему "Выборы" с участков, которые до этого времени не имели доступа к окружкому.