Решение Кремля о высылке украинских дипломатов не повлияет на защиту украинских политзаключенных в РФ - МИД

В МИД сообщили, что РФ выдворила украинских дипломатических сотрудников как из посольства в Москве, так и из некоторых консульств.

Министерство иностранных дел Украины подчеркивает, что решение Российской Федерации о выдворении 13 украинских дипломатов существенно не повлияет на обеспечение консулами Украины защиты как украинским политзаключенным, которые незаконно удерживаются в России, так и тем украинцам, которые находятся на территории этой страны.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В связи с решением России выдворить 13 украинских дипломатов из РФ, пресс-секретарь подчеркнула, что «у нас всё равно остаются там консулы, которые будут обеспечивать защиту наших граждан».

Она сказала, что не будет называть фамилии украинских дипломатов, которые должны покинуть территорию РФ, однако, по ее словам, «это 13 человек, не только из посольства, но также из наших некоторых консульств, не всех».

«Вместе с тем, это не повлияет существенно на защиту интересов граждан Украины за рубежом, и в том числе наших политических заключенных», - подчеркнула Беца.

В то же время, в МИД признали, что из-за этого решения РФ "будет дополнительная нагрузка" в работе тех украинских дипломатических представителей, которые продолжают работать в России.

"Защита наших граждан не пострадает, мы сделаем все для того, чтобы она не пострадала. Наши консульства не закрыты, и остаются наши консулы и (другие) дипломаты также", - добавила пресс-секретарь.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, в том числе Украины. РФ сообщила, что 13 украинских дипломатов должны покинуть её территорию в течение 48 часов.

Ранее ряд стран, в том числе Украина, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращение контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломатов.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.