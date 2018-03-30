Украинские дипломаты должны покинуть Россию в течение 48 часов

В МИД назвали решение РФ о выдворении украинских граждан ожидаемым шагом.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Российская Федерация сообщила 13 украинским дипломатам, что они должны покинуть ее территорию в течение 48 часов.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Действительно, нота сегодня была получена об объявлении персонами "нон-грата" 13 украинских дипломатов и их выдворении в течение 48 часов", - сказала Беца.

В то же время, в заявлении на сайте МИД сказано, что решение о выдворении Россией украинских дипломатов было ожидаемым.

"30 марта МИД Российской Федерации сообщил, что тринадцать украинских дипломатов должны покинуть эту страну. Это ожидаемый шаг со стороны Кремля, который уже долгое время откровенно демонстрирует миру нарушение норм международного права, считает возможным вести агрессивные необъявленные войны, вмешиваться во внутренние дела суверенных стран, нарушать права и свободы граждан, в том числе их неотъемлемое право на жизнь", - отмечается в заявлении.

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В МИД напомнили, что "недавно Украина выслала 13 российских дипломатов, осуществлявших в нашем государстве деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом".

"Это был жест солидарности с партнерами, ответ на обоснованные подозрения об ответственности России за совершение грубого нарушения международного права и режима нераспространения - применения оружия массового поражения против гражданского населения в мирное время. Следует особо подчеркнуть, что это первый дерзкий случай применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны", - сказала Беца.

"Трагедия в Солсбери является продолжением агрессивной политики Москвы, направленной на нарушение суверенитета иностранных государств и подрыв международного правопорядка", - говорится в заявлении.

В МИД Украины сказали: "Действия РФ свидетельствуют, что ее руководство продолжает жить в ложном мире иллюзий и упорно держит линию на самоизоляцию от цивилизованного мира".

"Мы убеждены в действенности международной солидарности в ответ на постоянные провокации и нарушения РФ на международной арене и призываем наших иностранных партнеров продолжать скоординированное давление в виде практических шагов, которые будут ограничивать возможности Кремля для продолжения агрессивных действий", - заявили в МИД.

"Украина принимает и будет продолжать принимать все меры с целью противодействия и предотвращения системного и постоянного вмешательства, подрывных действий РФ в дела Украины, в том числе путем объявления персонами нон-грата лиц, подозреваемых в причастности к таким неправомерным действиям", - заявила Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 марта, МИД РФ заявил об объявлении персонами «нон грата» дипломатов из 23 стран, включая Украину.

Ранее ряд стран, включая Украину, приняли решение выдворить российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне. РФ в ответ выслала 23 британских дипломаты.

В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

Кроме того, Франция, Германия, Польша, Канада выдворили по 4 российских дипломата, Литва, Чехия, Молдова - по 3, Нидерланды, Дания, Албания, Италия, Испания, Австралия - по 2, Румыния, Эстония, Латвия, Хорватия, Швеция, Македония, Норвегия, Венгрия, Финляндия, Бельгия и Ирландия - по 1.