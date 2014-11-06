Ситуация на Донбассе остается неопределенной - эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

«Ситуация остается абсолютно неопределенной. Сигналы, которые идут с разных сторон, информация, могут давать основания для выводов, что активные боевые действия могут начаться через несколько часов. Также они могут начаться в последующие несколько дней. И также, это может быть просто шантаж Путина, который он успешно уже неоднократно применял», - сказал Мельник.

Читайте такжеШтаб АТО опроверг информацию о наступлении на позиции боевиков

Он прогнозирует, что если с началом холодов не будет активной фазы эскалации, то, скорее всего, будет условное перемирие до весны следующего года.

Мельник также считает, что нужно называть вещи своими именами. «Я уверен, что война должна быть названа войной, но в какой форме нужно это делать - все-таки я не на той позиции, чтобы давать конкретные советы президенту или премьеру», - сказал Мельник.

По его мнению, необходимо наладить сотрудничество как с людьми, которые сейчас находятся на территориях, не контролируемых центральной украинской властью, так и в целом с обществом Украины. «Даже вопрос о том, платить или не платить сепаратистам и подавать ли электроэнергию, если есть такое решение, то этот вопрос нужно объяснять людям, почему мы это делаем. Люди должны знать, что такое решение продиктовано национальными интересами Украины, а не чьими-то частными интересами», - сказал Мельник.