Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений - СМИ

По словам неназванного американского чиновника, новые системы российского вооружения "действительно вывели президента из себя".

Американский президент Дональд Трамп во время последнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений и выиграют ее у России.

Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на двух неназванных источников.

"Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу", — передает телеканал слова Трампа.

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Как отмечает американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента (США, - ред.) из себя".

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Как сообщал УНИАН, в США уже работают над возможной новой встречей Трампа с Путиным. Спецпредставитель США заявил, что в Белом доме очень разочарованы тем, что РФ продолжает агрессивные действия во всем мире.