В США уже работают над возможной новой встречей Трампа с Путиным - Волкер

Спецпредставитель США заявил, что в Белом доме очень разочарованы тем, что РФ продолжает агрессивные действия во всем мире.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины, посол Курт Волкер заявляет, что в Белом доме уже работают над возможной новой встречей президента США Дональда Трампа с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Читайте также"Мир беспокоится": Волкер анонсировал свой визит на Донбасс

Об этом сообщил «5-й канал», продемонстрировав фрагменты общения дипломата с журналистами «Голоса Америки».

«Мы уже работаем над этим. Мы уже находимся в постоянном контакте с Белым домом по Украине. Мы имеем очень четкую позицию. Работаем очень тесно с нашими союзниками и друзьями в Европе, а также с украинским правительством», - сообщил Волкер.

«Мы действительно очень разочарованы тем, что действия России продолжают быть столь агрессивными во всем мире, будь то атака в Великобритании с применением яда, или в Сирии, или продолжение нарушений перемирия в Украине», - отметил спецпредставитель Госдепартамента США.

Как сообщал УНИАН 20 марта Трамп после телефонной беседы, во время которой он поздравил Путина с его переизбранием на пост российского президента, заявил, что встретится с Путиным в недалеком будущем.

В свою очередь, в Кремле заявили, что дата и место возможной встречи Трампа и Путина не определены.