Советник Порошенко заявил, что они отказались от "земляческого" подхода к формированию Кабмина

Советник президента Украины, народный депутат Николай Томенко убежден, что будет сокращено количество должностей в правительстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам в Верховной Раде, где идут консультации по формированию коалиции между победителями внеочередных парламентских выборов.

"Министр, если мы определяем, он формирует свою команду, он должен понимать, что ему делать", - сказал он.

Также, по словам Томенко, он радуется, что "мы отказались от партийно-квотно-земляческого, дружеского подхода к формированию правительства".

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Он добавил, что все члены нынешнего Кабмина, исключая премьер-министра, не должны претендовать на должности в новом правительстве.

Однако, по словам Томенко, принцип подбора представителей правительства еще не обсуждался.

Томенко также отметил, что выступает за сокращение количества парламентских комитетов, а также будет инициировать прямые трансляции заседаний комитетов.

"Точно я думаю, что количество членов правительства сократится, точно я думаю, что сократится количество комитетов", - сказал депутат.

Как сообщал УНИАН, о необходимости сокращения количества парламентских комитетов и должностей в правительстве подчеркнул президент Украины Петр Порошенко.