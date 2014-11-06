Коалиционное соглашение обсудят послезавтра

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат, представитель “Блока Петра Порошенко” Виталий Ковальчук в комментарии журналистам в Верховной Раде, где продолжаются консультации по формированию коалиции между победителями внеочередных парламентских выборов.

“В следующий раз мы встречаемся в субботу”, - сказал Ковальчук и добавил, что сегодня к переговорам между «Блоком Порошенко», «Народным фронтом» и партией «Самопомич» присоединилась Радикальная партия, а “Батькивщина” присоединится к консультациям 8 ноября.

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Он добавил, что “Батькивщине” будут направлены все материалы по 7 рабочим подгруппам, которые “уже наработали очень содержательные документы”.

Вместе с тем представители "Батькивщины" Андрей Кожемякин и Григорий Немыря заходили в здание парламента во время консультаций. Однако, уже покидая здание, на вопрос журналистов они намекнули, что участия в консультациях не брали.

Как сообщал УНИАН, ранее кандидат в депутаты от "Блока Петра Порошенко" Николай Томенко заявлял, что представителями "Батькивщины" на консультациях определено Кожемякина и Немырю, однако по определенным "техническим причинам" они сегодня не присутствовали.