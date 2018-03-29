В МИД России обвинили Украину в создании "искусственных барьеров" между народами

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «власти уже не знают, что ещё предпринять, лишь бы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, деловые контакты».

В Министерстве иностранных дел России назвали «возведением искусственных барьеров» между народами намерение украинских властей ввести онлайн проверки оснований для въезда в страну.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, на днях стало известно о намерении Украины ужесточить миграционные правила для иностранцев, в первую очередь, граждан России и ввести механизм проверки оснований для въезда на территорию Украины с использованием предварительного уведомления онлайн.

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«Расцениваем эту инициативу Киева, как ещё один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами, нашими народами. Власти уже не знают, что ещё предпринять, лишь бы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, деловые контакты», - сказала Захарова.

По ее словам, МИД РФ надеется, что такая попытка «не допустить нормальное общение народов наших стран не будет иметь успеха».

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение «О неотложных мерах по нейтрализации угроз национальной безопасности в сфере миграционной политики», а через три недели, 21 марта, президент подписал указ, которым ввел его в действие.

В решении речь идет о том, что иностранцы из государств миграционного риска для пересечения границы Украины должны проходить усиленную проверку. Правительству поручено разработать механизм предварительной проверки оснований для въезда в Украину с использованием электронного сообщения о намерении посетить страну.