Янукович прокомментировал Богатыреву

Фракция Партии регионов выступает против проведения досрочных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Виктор ЯНУКОВИЧ, комментируя соответствующее заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раисы БОГАТЫРЁВОЙ.

«Мы против того, чтобы начать процедуру досрочных выборов», - сказал он.

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в случае проведения досрочных выборов, и если коалиция докажет свою несостоятельность руководить страной, Партия регионов примет участие в досрочных выборах в ВР.

«И мы свой результат подтвердим, а, скорее всего, он будет лучше», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Р.БОГАТЫРЁВА заявила, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО может начать консультации о роспуске парламента, если Верховная Рада Украины в ближайшие дни не возобновит свою работу.