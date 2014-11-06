Украина должна победить без развязывания Третьей мировой - Бессмертный

Об этом заявил в эфире 5 канала бывший посол Украины в Беларуси, председатель партии Третья украинская республика Роман Бессмертный.

Читайте такжеООН: около 40% конфликтов связаны с борьбой за нефть, алмазы, золото и воду«Перед Украиной стоит очень сложная задача - мы должны победить так, чтобы мир не потрясла третья мировая война. Потому что ни Европа, ни США не могут быть втянуты в глобальный мировой конфликт", - сказал Бессмертный.

По его мнению, это означает, что украинское правительство стоит перед "необходимостью принятия комплексных действий".