Украина должна победить без развязывания Третьей мировой - Бессмертный
14:28, 06 ноября 2014Политика
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На сегодня перед Украиной стоит очень сложная задача - победить в противоборстве с Россией так, чтобы мир не потрясла третья мировая война.
REUTERS
Об этом заявил в эфире 5 канала бывший посол Украины в Беларуси, председатель партии Третья украинская республика Роман Бессмертный.
Читайте такжеООН: около 40% конфликтов связаны с борьбой за нефть, алмазы, золото и воду«Перед Украиной стоит очень сложная задача - мы должны победить так, чтобы мир не потрясла третья мировая война. Потому что ни Европа, ни США не могут быть втянуты в глобальный мировой конфликт", - сказал Бессмертный.
По его мнению, это означает, что украинское правительство стоит перед "необходимостью принятия комплексных действий".
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