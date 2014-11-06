Под Москвой и Рязанью подразделения военно-транспортной авиации РФ приведены в боеготовность - СНБО

Андрей Лысенко / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, это позволяет в случае необходимости быстро передислоцировать к границе с Украиной дополнительную технику и личный состав.

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Также фиксируется продолжение накопления боевых подразделений армии РФ на восточной с Украиной границе России. Как отметил Лысенко, по оперативным данным, со стороны Ростова-на-Дону сконцентрировано до 60 единиц бронетехники, в населенном пункте Каменск-Шахтинский - эшелон с несколькими десятками танков Т-64 и 10 штабными командными автомобилями без распознавательных знаков. Вместе с тем зафиксировано прохождение эшелонов с техникой через Молодогвардейск Луганской области.