Новые контуры Европы и Украина

Сосредоточившись на борьбе с российским агрессором и строительстве новой Украины, мы порой упускаем из вида глубинные процессы, которые проходят в одном из наших ключевых партнеров – Европейском Союзе. Это может привести к тому, что Украина будет стремиться к идеальному образу ЕС, существующему в наших фантазиях, в то время как сам Евросоюз может вполне приобрести новые конфигурации. И оснований для этого предостаточно.

Главная потенциальная линия раскола в ЕС – возможность выхода из него Великобритании в 2017-2018 годах. В последнее время количество конфликтных вопросов, по которому Лондон не идет на уступки Брюсселю, нарастает. К ним можно отнести намерения британского премьера Дэвида Кэмэрона ввести количественные ограничения для въезда в страну мигрантов из ряда стран ЕС, разность в подходах в финансовой и социальной политике, развития системы безопасности.

Острый характер приобретает скандал в ЕС с требованием Великобритании заплатить 2,1 миллиардов евро добавочных налогов до конца этого года. Премьер Британии уже в резкой форме отказался от выплаты, на что немецкие финансисты Евросоюза спокойно ответили процедурой накопления штрафов за неуплату налога в размере около 50 миллионов евро в месяц. В конечном результате Лондон будет вынужден заплатить и сам налог, и сумму штрафов. Но политические последствия такого шага буду весьма серьезные для Великобритании. Накопление подобных проблем чревато прохождением «точки невозврата», после которой обе стороны возьмут курс на разделение. Кстати, в самой Великобритании уже сейчас 47% жителей за отделение от Евросоюза. Без сомнения, тема ухода из ЕС станет основой предвыборной программы британских консерваторов во главе с Дэвидом Кэмэроном на парламентских выборах в Британии весной 2015 года.

В то же время, уже сейчас та же канцлер ФРГ Ангела Меркель открыто заявляет о возможности выхода Великобритании из ЕС. Не исключено, что немцы играют на выталкивание Британии из Евросоюза, на словах выражая «беспокойство» подобным сценарием. В данном контексте упомянем, что на смену голландско-португальского руководства ЕС (Ромпей - Баррозу) пришел немецко-польский тандем (Юнкер - Туск), где во главе европейской дипломатии оказалась представительница Италии. В итоге Британии не достался даже пост еврокомиссара по энергетике, чего активно добивался Лондон. В итоге после всех кадровых изменений в Евросоюзе в этом году полная победа осталась за Германией, которая усилила свое влияние не только на экономическую, но и на политическую сферу в ЕС. Это также дает возможность «помочь» с выходом Британии из ЕС ближе к 2018 году.

В свою очередь, Лондон развяжет себе руки для геополитического маневра и сможет сделать ставку на новый неформальный англосаксонский ЕС-2, вовлекая в орбиту своего влияния (при содействии США, в котором ведущую роль к тому времени будут играть республиканцы) Норвегию, Швецию, Финляндию и Балтийские страны. Для усиления веса новой геополитической формации (которая давно обсуждается под названием Балто-Черноморской дуги) Великобритании было бы крайне важно приобрести в виде партнеров Польшу и Украину. Основная платформа и аргумент для такого союза – оценка России как врага, и проведение соответствующей политики для защиты Европы от Кремля. Таким образом, Лондон может начать процедуру политического выхода из ЕС, оставаясь его активным экономическим участником, начав собственную большую игру по геополитическому переформатированию Европы.

В итоге Украина может оказаться через 3-4 года перед дилеммой. Либо продолжать курс на полное вступление в немецко-ориентированную версию Евросоюза, принимая факт тесного сотрудничества многих ведущих европейских столиц с Москвой. Либо присоединиться к «большой британо-американской игре» в Европе по сдерживанию России либо ее переформатированию в новом качестве. Украине могут предложить роль «большого брата» по отношению к новой послепутинской России. С таким соблазном будет сложно совладать. Но такой сценарий станет реальностью только в случае успешности самой Украины и эффективного прохождения нашей страной своего пути внутренних реформ и очищения. В обратном случае мы будем обречены на роль актера первого либо второго плана в зависимости от геополитической конъюнктуры в Европе и мире.

Учитывая возможность появления в Европе двух формаций, прогерманской и пробританской, Украине крайне важно уже сейчас сформировать свое предложение для ЕС в целом. Что мы можем предложить Евросоюзу, что будет представлять обоюдный интерес? В первую очередь, Европа будет заинтересована в сильной украинской армии, которая сможет стать серьезным участников новой европейской системы безопасности, кроме непосредственного сдерживания России на восточных границах Украины. Для ЕС частично будет выгодно развитие сельскохозяйственной сферы Украины, но в тех сегментах, которые не слишком конкурируют с европейскими производителями. Также будет выгодно предложение Украиной своих технологий и ресурсов в сфере информационных технологий, космической и авиационной промышленности.

Для Украины же крайне важно сформулировать ответ на вопрос «зачем мы идем в ЕС?» и «какие цели мы реализуем при этом?». Это даст видение того, что Украине нужно от Евросоюза и поможет эффективно регулировать свои отношения с Европой, не смотря на внутренние процессы в ней, как минимум на среднесрочную перспективу.

Роман Рукомеда, политический эксперт