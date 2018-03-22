День Савченко в Раде в фото: как скандального нардепа лишали неприкосновенности (фоторепортаж)

Рада дала согласие на задержание и арест нардепа Надежды Савченко, которую ГПУ обвиняет в подготовке теракта в здании парламента во время выступления президента и попытке государственного переворота.

22 марта 2018 года Верховная Рада Украины рассматривала представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве и планировании государственного переворота.

Все три представления нардепы поддержали: 291 – за снятие неприкосновенности, 277 – за задержание, 268 – за арест.

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Во время своего выступления в Раде генпрокурор Луценко показал видеоматериалы, на которых Савченко в разговоре с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном предлагает осуществить государственный переворот в стране с целью устранения действующей власти. При этом якобы планировалось совершить теракт в Раде во время выступления президента Украины Петра Порошенко - единственный день в году, когда "под куполом" собирают все представители власти. Одновременно предлагалось "добивать" в собстенных жилищах тех политиков, кому удастся сбежать из Рады.

Примечательно, что во время выступления Луценко сама Савченко стояла напротив него возле трибуны, будто гипнотизируя.

Позже сама Савченко во время своего выступления заявила, что от теракта в парламенте ее остановило то, что там также находятся сотрудники аппарата ВР, технические работники, гости и журналисты. Также она утверждала, что на видео, которое продемонстрировал в сессионном зале Луценко, содержатся якобы ее специальные разговоры на камеру.

При этом она заявила, что не собирается отдавать звезду Героя Украины.

После голосования в Раде за ее арест, Савченко сдала свою карточку для голосования и ушла из сессионного зала парламента. После этого ей официально вручили подозрение в инкриминируемых преступлениях, сообщили о задержании и пригласили пройти в управление СБУ.