День Савченко в Раде в фото: как скандального нардепа лишали неприкосновенности (фоторепортаж)

15:35, 22 марта 2018
Политика
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Савченко перед заседанием Рады
Савченко перед заседанием Рады /  © REUTERS
Савченко перед заседанием Рады
Савченко перед заседанием Рады /  © REUTERS
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание /  © УНИАН
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание
Охрана Рады осматривает вещи Савченко на входе в здание /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос /  © УНИАН
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос
Савченко общается с другими нардепами перед рассмотрением ее вопрос /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © УНИАН
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко
Надежда Савченко слушает выступление генпрокурора Юрия Луценко /  © REUTERS
© REUTERS
© УНИАН
© УНИАН
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
Савченко с наградой героя Украины во время своего выступления
Савченко с наградой героя Украины во время своего выступления /  © REUTERS
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест
Савченко выступает в Раде перед голосованием за ее арест /  © УНИАН
Савченко с депутатским мандатом в Раде
Савченко с депутатским мандатом в Раде /  © REUTERS
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест
Савченко после голосования в Раде за предоставление согласия на арест /  © УНИАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНИАН
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт
Савченко після голосування в Раді за надання згоди на її арешт /  © УНИАН
Савченко после вручения подозрения
Савченко после вручения подозрения /  © УНИАН
Савченко после вручения подозрения
Савченко после вручения подозрения /  © УНИАН

Все три представления нардепы поддержали: 291 – за снятие неприкосновенности, 277 – за задержание, 268 – за арест.

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Во время своего выступления в Раде генпрокурор Луценко показал видеоматериалы, на которых Савченко в разговоре с руководителем "Офицерского корпуса" Владимиром Рубаном предлагает осуществить государственный переворот в стране с целью устранения действующей власти. При этом якобы планировалось совершить теракт в Раде во время выступления президента Украины Петра Порошенко - единственный день в году, когда "под куполом" собирают все представители власти. Одновременно предлагалось "добивать" в собстенных жилищах тех политиков, кому удастся сбежать из Рады.

Примечательно, что во время выступления Луценко сама Савченко стояла напротив него возле трибуны, будто гипнотизируя.

Позже сама Савченко во время своего выступления заявила, что от теракта в парламенте ее остановило то, что там также находятся сотрудники аппарата ВР, технические работники, гости и журналисты. Также она утверждала, что на видео, которое продемонстрировал в сессионном зале Луценко, содержатся якобы ее специальные разговоры на камеру.

При этом она заявила, что не собирается отдавать звезду Героя Украины.

После голосования в Раде за ее арест, Савченко сдала свою карточку для голосования и ушла из сессионного зала парламента. После этого ей официально вручили подозрение в инкриминируемых преступлениях, сообщили о задержании и пригласили пройти в управление СБУ.

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Теги: #фоторепортаж#Надежда Савченко#Юрий Луценко#лишение неприкосновенности#Верховная Рада Украины