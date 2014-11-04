За прошедшие сутки в зоне АТО погиб один военный, пятеро - ранены

Боевики во вторник совершили 33 огневых налета на позиции сил антитеррористической операции, погиб один украинский военнослужащий, еще пять получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

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«В течение дня боевики совершили 33 огневых налета на наши позиции. Наиболее сложная ситуация в районе населенного пункта Дебальцево. Неконтролируемые вооруженные формирования совершили огневые налеты на блокпосты, опорные и наблюдательные пункты, которые расположены неподалёку от Чернухино, Никишино, Редкодуб, Миус, кургана Могила Острая. Вели огонь из стрелкового оружия, АГС и РПГ со стороны женского монастыря и торгового комплекса по нашим позициям на территории старого терминала Донецкого аэропорта. Стреляли из вооружения танков, которые находились на улицах Павлополя, по нашим позициям, расположенным на окраине населенного пункта. Таким образом, боевики, нанося удары по нашим силам, прикрываются мирным населением. Факты циничного пренебрежения боевиками общепринятыми нормами морали и чести не в первые фиксируются силами АТО», - говорится в сообщении.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, пять получили ранения. Все раненые направлены в медицинские учреждения.

Кроме того, в пресс-центре АТО добавили, что напряженная ситуация сохраняется в районе 31 блокпоста, там в течение дня боевики неоднократно обстреляли позиции сил АТО. Ответным огнем уничтожена огневая точка боевиков, которая была расположена близ населенного пункта Фрунзе.