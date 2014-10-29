Артиллерия сил АТО уничтожила огневые точки боевиков под Мариуполем

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Боевики, применив РСЗО БМ-21 «Град» и артиллерию, произвели огневые налеты на наше подразделение, которое выполняет задачи в районе населенного пункта Талаковка», - говорится в сообщении.

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«Ответным огнем артиллерийские подразделения сил АТО уничтожили огневые точки боевиков»,- добавляет пресс-центр АТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее Штаб обороны Мариуполя сообщил, что боевики обстреливали из «Градов» силы АТО в пригороде Мариуполя, дислоцирующихся в районе н. п. Талаковка, есть потери.