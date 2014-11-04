МИД хочет, чтобы государства "отреклись" от своих наблюдателей на псевдовыборах в "ДНР" и "ЛНР"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге спикер МИД Украины Евгений Перебыйнис.

«Если же они этого не сделают, соответствующая оценка и отношение Украины будут распространяться и на них», - сказал он.

Перебыйнис отметил, что ни одно государство или почтенная международная организация официальных наблюдателей на эти «выборы» не делегировала.

Зато, сказал он, для «наблюдения за этим «действом» на Донбасс прибыли представители непризнанных образований в Абхазии и Южной Осетии, а также отдельных российских политических партий.

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Кроме того, наблюдать за выборами приехали представители некоторых европейских маргинальных сил крайнеправого и крайнелевого направления, которые пропагандируют неонацистские, сталинские и прочие маргинальные взгляды и пользуются незначительной поддержкой как у себя на родине, так и в общеевропейском контексте.

По словам Перебыйниса, за нарушение украинского законодательства, в том числе порядка въезда в Украину, относительно всех этих так называемых «наблюдателей» компетентными органами Украины будут приняты соответствующие меры, в том числе запрещен въезд в нашу страну.