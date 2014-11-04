Süddeutsche Zeitung: Зима оказывает давление

В статье Катрин Кальвайт «Зима оказывает давление», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, пишется о том, что лидеры сепаратистов на востоке Украины также знают ключевые слова демократии. Теперь там есть «легитимное правительство», сказано в заявлении после выборов в воскресенье. И с этим правительством Киев должен вести переговоры на равных. Все понятно: Александр Захарченко в Донецке и Игорь Плотницкий в Луганске считают себя «избранными главами республик» и действующими лицами в мировой политике. Наконец, они заявляют, что Донбасс уже не принадлежит Украине. «Нравится это кому-нибудь или нет».

Марионетки Кремля хорошо слушали и хорошо все повторили: Наконец, в Украине снова есть «легитимный» президент - после президентских выборов было такое же заявление. Тогда мир облегченно аплодировал. И Владимир Путин с тех пор ведет переговоры с Петром Порошенко, наследником свергнутого главы государства Виктора Януковича. Нравится это ему или нет.

Сравнение, конечно, очень сомнительное. В конце концов, ни одна страна, за исключением России, не признала провозглашенные пророссийскими сепаратистами народные республики. Также ни одно государство, кроме России, не считает легитимными выборы, которые были проведены в Восточной Украине с нарушением демократических норм, без оппозиции и наблюдателей за выборами. Но только: предсказуемо, что господа Захарченко и Плотницкий не останутся вечными париями.

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На самом деле представители Киева уже сейчас вынуждены сеть за стол переговоров с сепаратистами, именно в Минске. Там велись переговоры о прекращении боевых действий, даже когда фактически Москва решала, будет ли в этом международном формате мнимый прогресс, которому ежедневно мешают в этой войне. И вне фронта украинские генералы вынуждены вести переговоры с офицерами пророссийских сил об обмене пленными, о буферных зонах, коридорах. Таким образом, они находятся в контакте – из-за войны.

Киев и сепаратисты должны вступить в диалог, чтобы справиться с тяжелым положением

Но сейчас, когда приближается зима, возможно, положение населения посадит за стол переговоров обе стороны, и в этот раз на это будут вынуждены пойти сепаратисты. На оккупированных ими территориях, несмотря на российские конвои, не хватает всего. Многие люди из-за массовых разрушений живут сейчас в бункерах или подвалах, шахты не добывают уголь, нет электричества, дороги разрушены.

Растет количество сообщений о том, что сепаратисты обращаются к проукраинским предпринимателям из региона, которые закрыли свои фирмы. Они знают, что должны обеспечить людям зиму без голодных бунтов, иначе потеряют свою скудную легитимность, и надежду на лучшую жизнь под российским флагом. Украинская власть, в свою очередь, должна вступить в диалог и помочь, если она хочет улучшить положение, сохранить миф о территориальной целостности – и противостоять влиянию Москвы.

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В настоящее время Киев ведет себя так, будто Восток со своими сепаратистами находится очень далеко. Важны другие вопросы: Сколько партнеров должно быть в новой коалиции? Должны ли быть вовлечены также националистические силы Юлии Тимошенко и популиста Олега Ляшко? Первая волна увольнений после принятия закона о люстрации накрыла страну. Будут ли старые силы Януковича, которых сейчас увольняют, мириться с этим? Знаменитый кинотеатр в Киеве был подожжен во время фестиваля геев и лесбиянок. Возвращается ли нетерпимость времен Януковича?

При этом нужно как можно скорее ответить на один из наиболее актуальных вопросов «игры в покер за власть»: являются ли переговоры с незаконными «главами республик» поклоном Москве – или вынужденным ходом из-за бедственного положения?