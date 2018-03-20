Савченко рассказала, сколько раз была на оккупированной территории

По ее словам, сначала она хотела “увидеть пленных и обнаружить их”, а потом - “предупредить их об освобождении и о том, что освобождены будут не все”.

Народный депутат Надежда Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге в Верховной Раде.

По словам Савченко, она впервые посетила оккупированную территорию с тем, чтобы “увидеть пленных и выявить их”.

А во второй раз, сообщила депутат, - “для того, чтобы предупредить их об освобождении и о том, что освобождены будут не все”.

“Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии”, - пояснила Савченко.

По ее словам, они должны были понять, что если "при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другой раз они будут обязательно освобождены".