Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера как лоббиста Путина

09:52, 19 марта 2018
Политика
83
То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина, - это скандал / Фото УНИАН

Об этом Климкин заявил газете Bild, пишет Deutsche Welle.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. "Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул министр.

Читайте такжеВ Раде инициировали обращение к Европе против строительства «Северного потока-2»

Как сообщает The Wall Street Journal, депутат Европейского парламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. "То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина – это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.

Как известно, после того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта РФ "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

Как сообщалось, 11 марта против строительства «Северного потока-2» с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши. По их мнению, этот проект «представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который усилит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии - от России».

Позже группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток-2».

«Газпром» намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность «Северного потока-2» с пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#Северный поток-2#Герхард Шредер