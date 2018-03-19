Климкин призвал ЕС ввести санкции против Шредера как лоббиста Путина

Важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за рубежом, заявил министр.

В свете нарастающего напряжения между западными странами и Россией министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести санкции в отношении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера как важнейшего лоббиста Владимира Путина во всем мире.

Об этом Климкин заявил газете Bild, пишет Deutsche Welle.

По словам министра, важно ввести санкции против тех, кто занимается продвижением проектов Путина за границей. "Шредер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз", - подчеркнул министр.

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Как сообщает The Wall Street Journal, депутат Европейского парламента Эльмар Брок согласен с обвинениями, направленными против политика. "То, что бывший канцлер Германии сейчас представляет интересы Путина – это скандал. И удивительно, что это до сих пор не возымело последствий в рамках общественной дискуссии", - подчеркнул Брок.

Как известно, после того, как в 2005 году Шредер оставил пост канцлера ФРГ, он стал председателем наблюдательного совета проекта РФ "Северный поток". Позднее политик возглавил и совет компании "Северный поток-2", а также совет директоров "Роснефти".

Как сообщалось, 11 марта против строительства «Северного потока-2» с совместным заявлением выступили парламенты Литвы, Латвии и Польши. По их мнению, этот проект «представлен как коммерческий, однако, без сомнения, он является политическим инструментом, который усилит зависимость Европейского Союза от одного источника энергии - от России».

Позже группа из 39 американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа использовать «все имеющиеся в ее распоряжении средства» для предотвращения строительства газопровода «Северный поток-2».

«Газпром» намерен начать строительство второй ветки газопровода в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность «Северного потока-2» с пропускной способностью 55 млрд куб. м газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.