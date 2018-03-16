"Северный поток-2" поставит Европу в полную зависимость от компании, которой руководит Кремль и персонально Путин - Яценюк

Лидер “Народного фронта” также подчеркнул необходимость шагов по энергетической безопасности.

“Северный поток-2” - это антиукраинский, антипольский, антисловацький и антиевропейский проект. Как можно поддерживать проект, которым Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза?”, - подчеркнул лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк во время Международной конференции «Революция, война и ее последствия» в Варшаве 16 марта, сообщает пресс-служба партии.

Лидер “Народного фронта” подчеркнул необходимость шагов по энергетической безопасности: “Здесь так же встает вопрос единства в Европейском Союзе: первое – бизнес, экономика или все-таки ценности. И не только ценности, но и осознание собственных энергетических вызовов для стран-членов ЕС”.

Он подчеркнул, что «Северный поток-2», - это антиукраинский, антипольский, антисловацький и антиевропейский проект: “Как можно поддерживать проект, которым Россия захватывает энергетический рынок Европейского Союза? Как можно поддерживать проект, которым российский «Газпром», который не выполняет решение Стокгольмского арбитража, выигранного Украиной, и просто отключает давление газа в украинской трубе, чтобы Украина не справилась с транзитом газа в Европейский Союз? Но Украина справилась. Как можно поддерживать проект, который лишает граждан Украины 3 миллиардов долларов в год?”.

“Как можно поддерживать проект, который полностью ставит Европу в зависимость от одной политической компании, которой руководит не председатель правления “Газпрома" Миллер, а Кремль и персонально Путин. Которая продает не газ, а которая владеет энергетическим оружием?”, - сказал он.

“Мы с нашими польскими друзьями едины в том, что этот проект должен быть остановлен. И мы полагаемся на наших европейских партнеров, на ЕС и Европейскую Комиссию в принятии правильного решения. Правильного решения для наших стран, для наших народов и для нашего будущего”, - подчеркнул Арсений Яценюк.

Международная конференция «Революция, война и ее последствия», которая проходит в Варшаве, посвящена событиям в Украине с 2014 года, незаконной аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе и их последствиям для Украины и Европы, вопросам информационных войн и гибридной агрессии. В конференции принимают участие 45-й Президент Франции Франсуа Олланд, глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, известные украинские и европейские деятели.