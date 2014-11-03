Идентифицированы тела всех погибших военных со сбитого Ил-76

В рамках расследования провели 112 экспертиз, в том числе молекулярно-генетических для установления личностей погибших воинов, сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, добавив, что "на сегодняшний день установлена принадлежность всех тел погибших".

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что в ходе следствия уже опросили 132 свидетелей.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июня во времятранспортировки личного состава военнослужащих вооруженных сил и военной техники в аэропорту Луганска боевики переносным зенитно-ракетным комплексом сбили военно-транспортный самолет Ил-76 вооруженных сил. На тот момент на борту самолета находились 9 членов экипажа и 40 военнослужащих сводного подразделения воинской части из Днепропетровской области. Все они погибли.