Мэр Курахово, побеждающий на выборах по 59 округу, "засветился" на митинге сепаратистов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Левый Берег, на видео Сергей Сажко находится в кадре с самого начала видеоролика - справа от женщины с мегафоном ( мужчина в синей клетчатой рубашке). Беспалов появляется примерно на 1 минуте и 10 секунде (мужчина в серой кофте и очках на лбу).

Согласно данным сайта ЦИК, 59-й избирательный округ остается единственным округом, на котором все еще не посчитаны 100% бюллетеней. По состоянию на 3 ноября подсчитано 76.57% голосов по этому округу. С результатом 29.95% лидирует Сергей Сажко.

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Между тем, как заявлял Дмитрий Ярош, на 59-м округе пытаются забрать победу у одного из боевых командиров "Правого сектора" Валентина Манько.