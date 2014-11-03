ЦИК назвала первого депутата новой Рады

Центральная избирательная комиссия подписала протокол о результатах выборов в одномандатном избирательном округе № 45 в Донецкой области, согласно которому народным депутатом Украины на внеочередных парламентских выборах признан избранным Ефим Звягильский.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий протокол комиссия подписала на сегодняшнем заседании.

Читайте такжеВ одном из округов Донецкой области победил 81-летний регионалСамовыдвиженец, член Партии регионов Звягильский набрал 72,73% голосов. Таким образом, он в очередной раз стал народным депутатом.

Справка. Звягильский родился 20 февраля 1933 года и является самым старшим среди кандидатов в народные депутаты 8-го созыва. Был депутатом всех созывов Рады.